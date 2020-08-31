ÖTV düzenlemesiyle Türkiye'de üretilen araçların fiyatlarında 15 bin TL'ye varan indirimler gerçekleşecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

Karara göre, daha çok yerli araçların yer aldığı motor silindir hacmi 1600'e kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken, ÖTV matrahı değiştirildi. ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıktı. ÖTV oranı ise yüzde 45'te kaldı. ÖTV matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasındaki araçlarda matrah 85 bin ile 130 bin TL arasına çıkarken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu. Alınan kararla söz konusu araçlarda vergi kaynaklı indirimler gerçekleşecek.

2000 MOTOR ÜSTÜ ARAÇLARDA ÖTV ORANI %220'YE KADAR YÜKSELDİ

Motor silindir hacmi 1600 ile 2000 arasında olan araçlarda ise yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e yükseltildi. ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan araçların ÖTV oranı yüzde 100'den yüzde 130'a çıktı. 2000 motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.

15 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Milliyet'ten Levent Köprülü'nün yazısına göre, düzenlemeyle, vergiler dahil satış fiyatı 119 bin 970 TL'nin altındaki otoların fiyatında bir değişiklik olmayacak. Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrahın 70 bin TL'den 85 bin TL'ye çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 119 bin 970 - 150 bin 450 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 4 bin 130 - 5 bin TL arasında inmesi bekleniyor. Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 130 bin TL'ye çıkarılmasıyla, vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 400 - 245 bin 440 TL olan otomobillerin fiyatının 14 bin 150 - 15 bin 340 TL arasında değişen tutarlarda inmesi bekleniyor.