Venezuela'ya petrol taşıyan beş İran tankerini ABD'nin engelleme ihtimaline karşı Venezuela ordusu...

Venezuela'ya petrol taşıyan beş İran tankerlerini, ABD'nin durdurma girişimlerini önleme amacıyla Venezuela ordusu koruyacak.

Atlas Okyanusu'na ulaştığı bildirilen tankerlerin birkaç gün içinde Venzuela'ya varması bekleniyor.

Venezuela Savunma Bakanı, tankerlerin ülke kıyılarının 370km açıklarına uzanan münhasır ekonomik bölgede 'hoş karşılanacaklarını' söyledi.

Venezuela'ya ve İran'a yaptırım uygulayan ABD'nin petrol tankerlerine engel olma planları yaptığı bildiriliyor.

ABD destekli Venezuelalı muhalefet lideri Juan Guaido, ülkedeki petrol ihtiyacının 'Nicolas Maduro hükümetinin petrol sanayisini iyi yönetememesinden kaynaklandığını' söyledi.

Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Ama son 20 yılda petrol rezervleri daraldı, ülke derin bir ekonomik krize girdi.

'Fortune', 'Forest', 'Petunia', 'Faxon' ve 'Clavel' adlı beş İran tankeri, 1.5 milyon varil yakıt taşıyor. Gemicilik verileri toplayan Refinitiv Eikon' a göre tankerler ay başında Süveyş Kanalı'nı geçti.

Venezuela Savunma Bakanı General Vladimir Padrino, Salı günü televizyonda yaptığı açıklamada "Tankerler, münhasır ekonomik bölgemize girdiklerinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler'e ait botlar ve uçaklar karşılayacak ve dayanışmaları, işbirlikleri için İran halkına teşekkür edecekler" dedi.

Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada tankerlerin 'halkın ihtiyaç duyduğu hayati malları taşıyan sivil tankerler' olduklarını söyledi ve "Tankerler, benim ülkemle yasal ticari anlaşması olan bir ülkeden geliyorlar" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamasında Moncada, "Salgın yaşanırken, tankerlerin limanlarımıza ulaşmasına engel olmak insanlığa karşı suç işlemek olur" dedi.

İran da tankerlerin engellenmesi durumunda misillemeyle karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

Analiz: Yakıt için geceden sıraya giriyorlar

Guillermo D. Olmo, BBC News Mundo, Caracas

Nicolas Maduro'nun iktidara geldiği 2013 yılından bu yana gayri safi yurt içi hasılası % 50'den fazla azaldı.

Yoksulluk nedeniyle milyonlarca Venezuelalı ülkeyi terk etti. Koronavirüs ve düşen petrol fiyatları durumu daha da kötüleştirdi. Venezuela'nın ekonomisi ağırlıklı olarak petrol ürünlerine dayanıyor.

Venezuela aylardır rafine petrol sıkıntısını aşmak için, başta Rus şirketi Rosneft olmak üzere, müşterilerine yakıt karşılığında ham petrol vererek gideriyordu.

Trump yönetimi Şubat'ta ve Mart'ta Rosneft ve kuruluşlarına, uluslararası piyasalarda Venezuela ham petrolünün ticaretini yaptığı için yaptırım uygulamıştı.

Mart ayı sonunda Rosneft sürpriz bir şekilde Venezuela'dan çekildiğini duyurdu.

O zamandan bu yana ülkede yakıt sıkıntısı yaşanıyor, halk yakıt alabilmek için geceden sıraya girmeye başlıyordu. Her bir kişiye de 30 litreden fazla yakıt verilmiyordu.

ABD ordusu Güney Komutanı Craig Faller, Pazartesi günkü açıklamasında İran'dan Venezuela'ya yapılan teslimatı 'kaygıyla takip ettiğini' söyledi ama karşılıklı gerilim yaşanabileceği ihtimalinin güçlü olmadığına işaret etti:

"Venezuela konusunda bizim odaklandığımız mesele istihbarat paylaşımı ve Maduro ile ahbap çavuşlarının ne işler peşinde oldukları."

Bu ay başında ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'ya karşı 'darbe girişimi' olduğu söylenen olayla Washington'un bir ilgisi olmadığını söylemişti.