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Venezuela'da hükümetin belirlediği yumurta fiyatı asgari ücretin üzerinde

Ekonomik krizle boğuşan ülkede yaşanan hiperenflasyon nedeniyle temel ürünlere fiyat kontrolü uygulayan hükümet 27 ürünün yeni fiyatını açıkladı

01.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:31

Ekonomik krizle boğuşan Venezuela'da yaşanan hiperenflasyon nedeniyle temel ürünlere fiyat kontrolü uygulayan hükümet 27 ürünün yeni fiyatını açıkladı.

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Perşembe günü yayınlanan listeye göre yumurtanın fiyatı ülkedeki bir aylık asgari ücretin üzerine çıktı.

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