Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde düzenlenen "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, büyük bir inancın ve medeniyetin mensupları olarak yeryüzünde barışın, iyiliğin ve güzel ahlakın egemen olması için çalışmakla sorumlu olduklarını ifade etti.

Bu bilinç ve gayenin hayat bulduğu en güzel alanlardan birinin de vekaletle kurban organizasyonu olduğunu dile getiren Erbaş, bu iyilik hareketinin son yıllarda dünya geneline yayıldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Erbaş, organizasyonun, sınırların paylaşmaya engel olmadığını, kardeşliğin sınır tanımadığını en güzel şekilde görülmesine vesile olduğunu söyledi.

İnsanlığın küresel boyutta bir salgın dolayısıyla zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Erbaş, "En büyük imkanımızın muhtacı, yoksulu, yaşlıyı gözetmek, yardımlaşmak ve paylaşmak olduğunu fark etmiş durumdayız. En büyük zenginliğimizin birbirimizi sahiplenmek olduğunu daha iyi anlama noktasına gelmiş durumdayız." dedi.

Pandemi vesilesiyle dünyanın yoksul ve muhtaç bölgelerinin yardıma daha çok muhtaç hale geldiğini gördüklerini anlatan Erbaş, "Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir. Vekaletle kurban organizasyonunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu." diye konuştu.

"Her aşaması büyük bir hassasiyetle takip ediliyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin dünyanın ihtiyaç duyulan her yerinden dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzattığını dile getiren Erbaş, farklı alanlarda iyilik çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Başkanlık ve vakfın birlikte yaptığı en önemli hizmetlerden birinin 1993 yılından beri gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim organizasyonu olduğuna işaret eden Erbaş, vakfın milletin kurban vekaletlerini titizlik ve şeffaflıkla dini esaslara uygun olarak güven ve emanete riayet şiarıyla yerine getirdiğini ifade etti.

Kurbanların vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı hocaları ile vakfın görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesildiğini söyleyen Erbaş, her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettikleri ve İslami usullere uygun olarak kesilen kurbanların, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, muhacir, mültecilere, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına yani yurt içinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa öncelikle onlara ulaştırdıklarını belirtti.

Ali Erbaş, yurt dışında ise açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere Orta Asya'dan Balkanlar'a Kafkasya'dan Uzakdoğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada mazlumlara ve muhtaç insanlara kurbanları ulaştırdıklarını ifade etti.

"Her yıl düzenli bir artış var"

"Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" temasıyla daha büyük bir heyecan ve özveriyle gayret edeceklerini dile getiren Erbaş, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştirecekleri ülke sayısı ve ülkelere gönderecekleri gönüllü sayısında azalma olsa da yurt dışında 100 kadar ülkede kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Erbaş, 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 453 bin 560 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktardı.

Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olduğunu belirten Ali Erbaş "Bu durum her geçen gün milletimizin Türkiye Diyanet Vakfımıza olan güveninin de ne kadar arttığını ortaya koymaktadır." dedi.

"Hedef 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmak"

Bu yıl yurt içi ve dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 Türk lirası, yurt dışı 825 Türk lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra 'Android' ve 'Apple Store' mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler."

Vatandaşların "0312 416 90 00" numaralı telefonu arayarak kurban vekaleti ile ilgili detaylı bilgiyi vakıftan alabileceklerini de vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da din hizmetleri müşavirliklerimiz ve ateşeliklerimizle o ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlisi hocalarımız vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler. Bu vesileyle kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız iyiliklerin aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını, yeryüzünde iyilik elimizin ulaştığı her noktaya barış, esenlik ve merhamet taşımasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Allah, kurban vekaletini bu şekilde Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan, bu ana kadar bağışlamış olan herkesten ve bundan sonra bağışlayacak olan tüm kardeşlerimizden razı olsun."