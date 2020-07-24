Vatandaşları Ayasofya heyecanı sardı! Sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın ettiler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya Camii'ne akın etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar,güvenlik önlemleri dolayısıylaalana alınmadı.

GÜVENLİK NOKTALARINDA NAMAZ KILDILAR

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı. Bu arada, yetkililer vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacaklarını bildirdi.