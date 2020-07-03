Van Gölü'ndeki faciada, teknenin yeri tespit edildi

VAN'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmen ile battığı belirtilen teknenin yeri tespit edildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine, içinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı. Düne kadar yapılan aramalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişinin cesedi bulundu. Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yeniden başladı. Jandarma Sahil Bot Komutanlığı'na ait 2 tekne ile gölde yolcu taşımacılığında kullanılan 5 sivil tekne denizde arama yaparken, 45 kişilik jandarma ekibi ise kıyıda tarama yaptı. Çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu olduğu belirlenen 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 7'ye çıktı.

ROV CİHAZIYLA TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Ankara'dan getirilen sualtı görüntüleme cihazı ROV ile yapılan çalışmayla teknenin yeri tespit edildi. Van'a 13 kilometre mesafede bulunan Çarpanak Adası'na yakın bir noktada tespit edilen teknede kaç kişinin bulunduğu, yapılacak çalışmanın ardından netlik kazanacak.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.