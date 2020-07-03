Van Gölü'ndeki faciada, teknenin yeri tespit edildi
VAN'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmen ile battığı belirtilen teknenin yeri tespit edildi.
VAN'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmen ile battığı belirtilen teknenin yeri tespit edildi.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine, içinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı. Düne kadar yapılan aramalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişinin cesedi bulundu. Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.