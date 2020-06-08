Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.
08.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:10
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK, saat 18.00 sıralarında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi.
Saldırıda araçta bulunan 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.