Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
05.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:30
İçişleri Bakanlığı, Van kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."