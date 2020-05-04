Valiye 'yardım yapmıyorsunuz' diyen kadın, önceden para ve gıda kolisi almış
ANTALYA'da, sosyal medya hesabından Vali Münir Karaloğlu'na ulaşıp, 'İhtiyaç sahiplerine yardım yapılmıyor' yönünde mesaj yazan kadının, önceden 1000 lira ve gıda kolisi yardımı aldığı ortaya çıktı.
ANTALYA'da, sosyal medya hesabından Vali Münir Karaloğlu'na ulaşıp, 'İhtiyaç sahiplerine yardım yapılmıyor' yönünde mesaj yazan kadının, önceden 1000 lira ve gıda kolisi yardımı aldığı ortaya çıktı. Durumun anlaşılması üzerine kadının, sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.
Vali Münir Karaloğlu, Twitter hesabından Antalya'da ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlara ilişkin paylaşımda bulundu. 'Bfsongur' kullanıcı adlı kişi bu paylaşımın altına, "Bu fotoğraflar gerçek değil, sadece göz boyamak için paylaşıyorsunuz, adaletsizsiniz. Benim de ihtiyacım var, gelen giden yok" yorumunu yazdı. Antalya Valiliği hesabından ise yorumu yapan kişiden telefon ve adres bilgileri istendi.
Durumun anlaşılması üzerine 'Bfsongur' adlı kullanıcı, sosyal medya hesabını kapattı.