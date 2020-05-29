VALİLİK : (BAŞAKŞEHİR'DEKİ PATLAMA)  2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İSTANBUL Valiliği, Başakşehir'deki patlamada 2 kişininin hayatını kaybettiğini açıkladıValilikten yapılan açıklama şu şekilde: "İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama...

29.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:00

İSTANBUL Valiliği, Başakşehir'deki patlamada 2 kişininin hayatını kaybettiğini açıkladı

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde: "İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2  çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir"

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