Vali Şahin: Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor

ANKARA Valisi Vasip Şahin, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor" dedi.

03.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:29

ANKARA Valisi Vasip Şahin, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor" dedi.

Vali Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor! Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok!" ifadelerini kullandı.

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