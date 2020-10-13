TVF Sultanlar Ligi kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam karşı karşıya gelecek Vakıfbank Yeşilyurt takımları hakkında merak edilenler haberimizde. Vakıfbank - Yeşilyurt maçı hangi kanalda? 2020 Vakıfbank - Yeşilyurt maçı saat kaçta? TVF Sultanlar Ligi puan durumu...

VAKIFBANK YEŞİLYURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Vakıfbank - Yeşilyurt, TVF Sultanlar Ligi maçı TRT Spor 2, kanalından canlı olarak yayınlanacak.

VAKIFBANK YEŞİLYURT MAÇI HANGİ GÜN?

Vakıfbank-Yeşilyurt Maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak.

VAKIFBANK - YEŞİLYURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Vakıfbank - Yeşilyurt maçının başlama saati 19:00 olarak belirlenmişti.

VAKIFBANK - YEŞİLYURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Vakıfbank ile Yeşilyurt arasındaki TVF Sultanlar LigiMaçı Vakıfbank Spor Sarayı, İstanbul'da oynanacak.

TVF SULTANLAR LİGİ PUAN DURUMU

Eczacıbaşı Vitra

Fenerbahçe Opet

THY

Nilüfer Belediye

Vakıfbank

Sistem9 Yeşilyurt

PTT

Aydın B.Ş.B