Vakaların arttığı iller hangileri? Son 3 günde hangi illerde koronavirüs vaka sayısı arttı?

Pandemi sürecinde vatandaşların merak konusu haline gelen illere göre vaka sayıları konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca son 3 günde vakaların arttığı iller bilgisini paylaştı. Peki, Son 3 günde hangi illerde koronavirüs vaka sayısı arttı? Vakaların arttığı iller hangileri?

SON 3 GÜNDE HANGİ İLLERDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTTI?

Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. Son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 il şöyle; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa. En az vakanın görüldüğü 7 il ise; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.