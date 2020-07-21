Vaka sayısının arttığı iller hangileri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı!

Şanlıurfa'da koronavirüs nedeniyle 102 ev karantinaya alınırken, 78 evdeki karantina uygulaması sona erdi.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Kurulun aldığı karara göre, Birecik ilçesinde 9, Bozova ilçesinde 3, Ceylanpınar ilçesinde 2, Eyyübiye ilçesinde 19, Haliliye ilçesinde 11, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 46, Siverek ilçesinde 1, Suruç ilçesinde 5 ve Viranşehir ilçesinde 5 farklı adres karantinaya alındı. Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 2, Bozova ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 7, Eyyübiye ilçesinde 3, Haliliye ilçesinde 22, Harran ilçesinde 1, Hilvan ilçesinde 3, Karaköprü ilçesinde 21, Suruç ilçesinde 1 ve Viranşehir ilçesinde 16 farklı adreste karantina uygulaması ise sona erdirildi.

İKİNCİ DALGA YAŞANACAK MI? SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARMIŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımında, "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa." ifadelerini kullanmıştı.

VAKA SAYISININ ARTTIĞI İLLER HANGİLERİ?

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı en yüksek beş ilimiz arasında İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa bulunuyor.