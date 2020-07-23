Uzay Heparı kimdir? Mesleği, kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler

Uzay Hepari genç yaşında vefat etmesine rağmen çoğu kişi tarafından tanınan ve bilinen bir müzisyendir. Çok sayıda ünlü kişilerle çalışmıştır. Peki Uzay Heparı kimdir, hayatı hakkındaki bilgiler nelerdir birlikte bakalım.

UZAY HEPARI KİMDİR?

Rony Uzay Heparı 24 Temmuz 1969 İstanbul doğumlu Türk müzisyen, müzik yapımcısı ve besteci. 31 Mayıs 1994 yılında 24 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Uzay Heparı doğum tarihi : 24 Temmuz 1969

Uzay Heparı vefat tarihi : 31 Mayıs 1994 (24 yaşında)

Uzay Heparı gerçek adı nedir : Rony Uzay Heparı

Uzay Heparı mesleği nedir : Şarkı yazarı, yapımcı, besteci

UZAY HEPARI HAYATI VE KARİYERİ

Uzay Heparı müzik kariyeri:

Uzay Heparı, Yayla ve Eti Heparı'nın oğludur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olan Heparı ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünden de mezun olmuştur. 1989 tarihli Zuhal Olcay'ın "Küçük Bir Öykü Bu" başlıklı albümünde piyano çalarak profesyonel müziğe adım attı. 1990 Eurovision Türkiye elemelerine katılan bir orkestrada klavye çaldı. 1990 yılında bu kez "İki Çift Laf" başlığını taşıyan albümünde Zuhal Olcay ile çalıştı. Ertesi yıl Akrep Nalan'ın "Dağ Çiçeği" albümünde piyano çaldı. Erol Evgin'in "Erol Evgin ile Yeniden" albümünde iki Sezen Aksu şarkısının aranjmanını yaptı.

1991 yılında Aşkın Nur Yengi'nin "Hesap Ver" başlığıyla yayımlanan ikinci albümündeki "Serserim Benim" ve "Karanfil" isimli şarkılarının bestelerini yaptı. Bu şarkıların sözlerini ise Sezen Aksu yazmıştı. Heparı'nın Aksu ile müzik üzerine yaptığı ortak çalışmalar sonraki yıllarda da devam etti. 1992'de Sertab Erener'in ilk albümü olan "Sakin Ol!" albümündeki çoğu şarkının düzenlemesini yapan Heparı, üç şarkıyı da Sezen Aksu ile beraber yazdı. 1993'te ise ikili bu sefer Levent Yüksel'in ilk albümü Med Cezir'e imzasını attı. Aksu ve Heparı, bu albümde "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk" ve "Kadınım" şarkılarını bestelediler.

Eylül 1993'te Uzay Heparı, bu sefer Sezen Aksu'nun "Deli Kızın Türküsü" albümünde çalıştı. 12 şarkıdan sekizinin düzenlemesini yaptı. "Masum Değiliz" ve "Adem Olan Anlar" şarkılarının bestelerini yaptı. Heparı, Aksu'nun sahne çalışmalarında da kendisine eşlik etti. 1994'te Aksu'nun yurtdışında çıkan Sude single'ında şarkıya yeni bir remix yaptı.

1994 yılında Nükhet Duru'nun kendi adını taşıyan albümüne düzenlemeler yaptı. Ölmeden önce Sertab Erener'in Lâ'l albümü ve Demet Sağıroğlu'nun ilk albümü "Kınalı Bebek"te yer alacak şarkıların düzenlemelerini yapıyordu. Heparı, Demet'in albümünde ilk kez Şehrazat ile çalıştı, son olarak Şehrazat'ın sözlerini yazdığı "Kınalı Bebek" ve "Biçare" şarkılarının müziklerini yapmıştı. İki albüm de Heparı'nın ölümünden sonra yayımlandı.

Uzay Heparı oyunculuk kariyeri:

Uzay Heparı, 1992'de Sertab Erener'in "Sakin Ol" ve 1993'te Orhan Atasoy'un "Gemiler" kliplerinde kısa roller aldı. 1993 yılında Heparı'ya Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Gece Melek ve Bizim Çocuklar" filminin başrolü, başrol oyuncusu Hüseyin Karşın'ın hastalanması üzerine rol Uzay Heparı'ya teklif edildi. Derya Arbaş, Deniz Türkali ve Uzay Heparı'nın başrolde oynadığı filmin çekimleri Kasım 1993'te başladı. Film, 1994 yılının nisan ayında gösterime girdi.

Uzay Heparı özel hayatı:

Uzay Heparı, Aralık 1993'te modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. Öldüğü sırada hamile olan Zeynep Tunuslu, 5 Ocak 1995'te oğulları Uzay Kanat Heparı'yı dünyaya getirdi.

UZAY HEPARI ÖLÜMÜ

Uzay Heparı 20 Mayıs 1994 tarihinde 24 yaşında, Demet Sağıroğlu'nun ilk albümü üzerinde çalışmaktayken, kısa süre önce aldığı motosikleti ile Etiler Koç Köprüsü üzerinde Küfe Bar'daki programına gitmekte olan Demet Akbağ'ın park halindeki arabasına çarptı ve boynu kırıldı. İstanbul International Hospital'de 11 gün süren bitkisel hayatın ardından, 31 Mayıs 1994 tarihinde saat 10:50'de hayatını kaybetti. 1 Haziran'da Teşvikiye Camii'nden kaldırılan naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

UZAY HEPARI VEFATINDAN SONRA YAPILANLAR

1995 yılında yayınlanan Candan Erçetin'in ilk albümündeki "Daha" isimli şarkı Mete Özgencil tarafından Uzay Heparı'ya yazılmış ve şarkı Sezen Aksu tarafından bestelenmiştir. Bir yıl sonra çıkan Levent Yüksel'in ikinci albümünde yer alan "Yas" adlı şarkıyı ise Sezen Aksu, Uzay Heparı'nın ölümünün ardından yazdı.

1996 yılında Zeynep Tunuslu'nun Uzay Heparı ile tanışmasını, evliliğini, hastanede geçirdiği ve Uzay Heparı'dan sonra yaşadığı günleri ve oğlu Uzay Kanat Heparı'nın doğumuna kadar geçen süreyi anlattığı "Mavi..., Melekler ve Sen" isimli kitabı yayımlandı.

Anısına 2008 yılında "Uzay Heparı - Sonsuza" başlıklı albüm yayımlandı.

UZAY HEPARI'NİN ÇALIŞTIĞI ÜNLÜLER VE ALBÜMLER

Zuhal Olcay - Küçük Bir Öykü Bu (1989)

Zuhal Olcay - İki Çift Laf (1990)

Akrep Nalan - Dağ Çiçeği (1991)

Erol Evgin - Erol Evgin İle Yeniden (1991)

Aşkın Nur Yengi - Hesap Ver (1991)

Sertab Erener - Sakin Ol! (1992)

Sezen Aksu - Deli Kızın Türküsü (1993)

Levent Yüksel - Med Cezir (1993)

Aşkın Nur Yengi - Sıramı Bekliyorum (1993)

Nükhet Duru - Nükhet Duru (1994)

Sertab Erener - La'l (1994)

Demet Sağıroğlu - Kınalı Bebek (1994)

UZAY HEPARI OYNADIĞI FİLM

Gece, Melek ve Bizim Çocuklar (1992 yılında)