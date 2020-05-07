Kız kardeşi, uyuşturucu madde yetiştirmekten yakalanan ağabeyine adliye çıkışında sitem etti

Denizli'nin Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi'nde, evlerinde uyuşturucu madde yetiştirerek sattıkları tespit edilen Ahmet Y. (43) ve Adem T. (45),Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri tarafından takibe alındı.

600 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan takip sonrası harekete geçen JASAT ve KOM ekipleri şüphelilerin ev ve eklentilerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler deyim yerindeyse elini nereye atsa esrar ele geçirdi. Aramalarda evlerin çatı, balkon ve ahırında saksılarına içine ekilmiş ve hasat dönemi yaklaşan 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 20 litre sahte rakı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 50 mermi de yakalandı.

"AĞABEYİ SEN NE YAPTIN"

Olayın ardından JASAT tarafından gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan birinin kız kardeşi ise adliye çıkışında ağabeyine "sen ne yaptın bizim oğlan, ağabeyi sen ne yaptın?" diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, baskın yapılan yerlerde saksılar içindeki kenevirin ele geçirilmesi ve şahısların gözaltına alınmaları da jandarma kamerası tarafından kayıt altına alındı.