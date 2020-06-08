Uyuşturucu batağına düşürdükleri genç kadını gasp ve darp ettiler

Adana'da kocası cezaevine girdikten sonra kayın validesinin yanında tutunamayıp sokaklara düşen 3 çocuk annesi genç kadın, düştüğü uyuşturucu batağından kurtulmak için yardım bekliyor

Uyuşturucu bağımlısı genç kadına önce madde içirip ardından yüzünü ve kolunu bıçakla çizip sırtında sigara söndürmüşler

ADANA - Adana'da kocası cezaevine girdikten sonra anlaşamadığı kayın validesinin evinden ayrılıp 3 çocuğunu bırakan Yonca G., uyuşturucu batağına düştü. Şimdi de kendisini uyuşturucuya alıştıran kişilerin gasp ve şiddetinden kaçan genç kadın, biran önce uyuşturucudan kurtulup tekrar evlatlarının yanına dönmek istiyor. Yonca G., "Beni uyuşturucuya alıştırtanlar evime gelip beni dövüp gasp edip gidiyorlar. Yüzümü ve elimi bıçakla çizip sırtıma sigara bile bastılar" dedi.

21 yaşındaki Yonca G., 2014 yılında 14 yaşındayken kaçarak M.G. ile kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 erkek 1 kız çocukları dünyaya geldi. 2018 yılında M.G. bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Daha sonra kayın validesinin yanına sığınan Yonca, burada da iddiaya göre kayınlarının tacizine maruz kaldı. Taciz olayından sonra genç kadın, kendi ailesinin yanına da gidemediği için 3 çocuğunu bırakıp sokaklarda yaşamaya başladı.

'Sokakta kaldı, uyuşturucuya düştü'

Yonca G., sokaklarda yaşarken U.G. ile A.T.'nin içinde bulunduğu 5 kişilik uyuşturucu satıcısıyla tanıştı. U.G. ile A.T., genç kadını uyuşturucuya alıştırdı. Uyuşturucuya alışan genç kadın, son 1 yıldır çocuklarını hiç görmeyip su satıp çevredekilerin destek olmasıyla hayatını devam ettirmeye çalıştı. Son olarak 3-4 ay önce Seyhan İlçesi'ne bağlı Namık Kemal Mahallesinde eski bir arkadaşının yardımlarıyla ev kiralayan Yonca, burada da uyuşturucu satıcılarının şiddetine maruz kaldı.

'Koluna bıçakla adının baş harfini kazıdı'

Sürekli genç kadını rahatsız eden uyuşturucu satıcıları yine iddiaya göre Yonca G.'nin her evine geldiklerinde ona uyuşturucu kullandırıp ardından kendinden geçen genç kadını gasp etmeye başladı. Kimi zaman genç kadının evinde silah sıkan torbacılar, kimi zamanda genç kadının sırtında sigara söndürüp yanağını bıçakla çizdi. Bununla da yetinmeyen uyuşturucu satıcısı U.G., geçen 4 Haziran'da genç kadının evine geldiğinde sol koluna bıçakla 'U' harfi çizip kadının bin lira parasını gasp etti.

En son ki olayın ardından artık dayanamayan Yonca G., polise gidip U.G. ile A.T.'dan şikayetçi oldu. Polisin 2 şahsı araması sürerken genç kadın İHA muhabirine biran önce uyuşturucudan kurtulup tekrardan evlatlarının yanına dönmek istediğini söyledi.

"Sırtıma sigara bastılar"

Yonca G., "Şuan çok kötü bir durumdayım hiç iyi değilim. Ailemden ve çocuklarımdan ayrıyım. Dışarıda kala kala maddeye alıştırdılar beni. Geliyorlar yanıma ilk önce uyuşturucu madde kullandırtıyorlar sonra da gasp ediyorlar. Alıştım, bağımlı oldum uyuşturucuya. Dövüp gasp edip gidiyorlar. Yüzümdekileri, elimdeki yaraları hep onlar yaptı. Sırtıma sigara basmışlardı. Toplamda 5 kişiler. Dışarıda kaldığım günlerde uyuşturucuyu onlardan alıyordum" diye konuştu.

"Ölmekten korkuyorum"

3 çocuğuna tekrardan kavuşmayı ve uyuşturucu maddeden kurtulmak istediğini söyleyen genç kadın, "Kurtulmak istiyorum. 3 çocuğum var. 1 senedir görmüyorum. Kurtulmak istiyorum, yardım istiyorum kimse yardım etmedi. Polise gittim, ifademi verdim ama o kişiler 2 sefer çıkıp gittiler. Evime giremiyorum korkudan. Ölmekten korkuyorum. Ben çocuklarımı istiyorum ve bu maddeden kurtulmak istiyorum. Devlet bana yardım etsin. Uyuşturucu çok kötü bir şey Allah kimseyi düşürmesin" ifadelerini kullandı.