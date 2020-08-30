Tartıştığı üvey babasına 6 el ateş ederek öldürdü

Gaziantep'te yaşanan olayda Ferhat B., tartıştığı 52 yaşındaki üvey babası Mehmet B.'ye 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet B., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçak olan Ferhat B.'yi arıyor.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkis Mahallesi Arehli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B. ile üvey oğlu Ferhat B. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

6 EL ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ferhat B., silahla üvey babası Mehmet B.'ye 6 el ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan 52 yaşındaki Mehmet B., Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ŞAHISLARIN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SABIKALARI VAR

Mehmet B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Mehmet B. ile üvey oğlu

Ferhat B.'nin çeşitli suç kayıtları olduğu öğrenilirken, polis olaydan sonra kaçan Ferhat B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.