Uşak nerededir? Uşak'ta gezilecek yerler nereler? Uşak'ta ne yenir?

Ülkemizin pek çok yeri ilk medeniyetlerden beri bereketli topraklar olarak görülmüş ve topluluklar buralara yerleşmiştir. Uşak, bu illerimizden biri olmakla birlikte doğal güzelliği ile de turistleri çekmektedir.

Uşak halkı, şehrin mirasına çok sahip çıkmaktadır. Eski ve Modern Çağ'dan izler taşıyan yapılar; dünyanın ikinci büyük kanyonu, şifalı suları gezilecek yerler listesinde yerini almalıdır.

UŞAK NEREDEDİR?

Ege Bölgesi'nde olan Uşak, genellikle İç Anadolu Bölgesi'nde sanılır. Uşak şehri Kütahya, Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar ile komşudur. Bitki örtüsü şehrin konumuna göre değişmektedir ve epey zengindir.

UŞAK'TA GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Tarihi Uşak Evleri

Genellikle iki katlı yapılan evlerin ilk katı taş, ikinci katı ahşap olarak yapılmıştır. Osmanlı mimarisinin dokusunu taşıyan evler koruma altına alınmıştır. Aybey, Karaağaç, Kurtuluş ve Işık mahallelerinde sadece 86 tane kalan bu evleri görebilirsiniz.

Uşak Arkeoloji Müzesi

1970 yılında hizmet vermeye başlamış olan müzede Eski Tunç çağından beri var olan eserler sergileniyor. İlk çağlardan itibaren kullanılan aletlerin sergilendiği müzede sergi salonları dönemlere göre ayrılmıştır.

Eski Tunç çağı, Helenistik çağı, Roma çağı gibi dönemlerden kalan eserlerin sergilendiği müze, sizlere tarihi bir yolculuk sunacak. Sadece cam vitrinler arkasında kalan eserlerin olmadığını da belirtmekte fayda var. Adeta açık hava müzesi görevi gören yerde heykeller, mezar steller, adak stelleri ve Karun Hazineleri de bulunuyor.

Blaundus Antik Kenti

Şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan Blaundus Antik Kenti, Ulubey içerisinde yer alır. Helenistik Çağ'dan beri varlığını sürdüren antik kent, derin vadilerle çevrilidir. Birinci derece sit alanı ilan edilen bölgenin Makedonyalılar tarafından inşa edildiği biliniyor. Makedonyalıların verdiği isimle varlığını sürdüren bölge ve yazıtlar, 1845 yılında keşfedilmiştir.

Antik kent, Bergama Krallığı ve daha sonra Roma İmparatorluğu altında varlığını sürdürmüştür. İçerisinde kale, tapınak, stadyum, tiyatro ve kaya mezarları bulunur. Blaundus Antik Kenti'nin yapılanması yarımada şeklini anımsatır ve tek bir giriş kapısı vardır; Kuzey kapısı.

Clandras Köprüsü

Şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karahanlı ilçesinde yer alır. Atmosferi ile hem tarihe hem de doğaya dokunmanızı sağlar. Frigyalılar döneminden kaldığı tahmin edilen yapı, 2500 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Banaz Çayı üzerine inşa edilen yapının çevresi mesire alanı kullanılmaktadır.

Atatürk ve Etnografya Müzesi

Şehir merkezinde bulunan müze, 1890 yılında varlıklı bir Uşaklı aile tarafından yaptırılmıştır. Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı ve karargah olarak kullanılan bina, savaşın yönetildiği önemli bir adrestir. Ayrıca bu binada Yunan ordusu başkomutanı Trikopis'in de ağırlandığı yerdir. Atatürk'ün Türk misafirperverliğiyle yaklaştığı Trikopis burada bir süre kalmıştır.

Kamulaştırılan konak, 1978 yılından beri müze olarak hizmet vermektedir.

Paşa Hanı

Kral Yolu üzerinde yer alan han çevresi, yıllar boyunca tüccarların konakladığı bir yer olmuştur. Bu bölgeye 1898 yılında Tiritoğlu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimari açıdan estetikliği göz dolduran yapı bir Fransız mimar tarafından tasarlanmıştır. Şehir merkezinde bulunan yapı, Marsilya kiremiti kullanılarak yapılan ilk bina olma özelliği ile de bilinir.

Paşa Hanı içerisinde konaklayabilirsiniz veya dükkanları gezebilirsiniz.

UŞAK'TA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Ulubey Kanyonları

Uşak'ta en çok ziyaretçi toplayan bölge Ulubey Kanyonu'dur. Amerika'nın Arizona eyaletinde bulunan Büyük Kanyon dünyanın en büyük kanyonudur; Ulubey Kanyonu ikinci sırada bulunmaktadır.

Ulubey ilçesinde bulunan Ulubey Kanyonu, Banaz Çayı'na ve pek çok küçük kanyona ev sahipliği yapar. 170 metreye varan derinliği ve 45 kilometre uzunluğu ile pek çok turisti kendine çeken bölgede seyir terası da bulunuyor.

Küçük kanyonların boyu 50 ile 100 metre arasında değişen genişliğe sahiptir. Bereketli topraklara sahip olan kanyon içerisinde tarım çalışmaları geliştirilmektedir.

Uzun ve geniş bir yer olduğu için bölge içerisinde arazi araçları ayarlanabilmektedir. Ayrıca bölgede yamaç paraşütü için de çalışmalara başlanmıştır. Bunlara ek olarak trekking, kaya tırmanışı veya balonla gezinti de yapılabilir.

Kanyon bölgesinde konaklama imkanı için bungalov evler vardır, isteyenler çadır da kurabilir.

Kaplıcalar

Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Uşak'ta da şifalı su kaynakları vardır. Konaklama imkanının ve ulaşımın kolaylığı sebebiyle her yıl ziyaretçilerin geldiği kaplıcalar vardır.

Mineraller bakımından zengin olan suların sıcak maden suları kaplıca olarak, soğuk maden suları ise içmek için kullanılıyor. Vücut için gerekli mineralleri bulunduran sular şifa amaçlı kullanılmaktadır. Uşak'ta bulunan kaplıcalar;

Hamamboğazı suları / Banaz

Örencik Kaplıcası

Aksaz Kaplıcası

Taşyaran Vadisi

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta yer alan Taşyaran Vadisi; su, rüzgar ve tektonik hareketlerin aşındırıcı özellikleri sonucu oluşmuştur. Vadi boyunca uzanan kayalar farklı renklere bürünmüştür. Görsel bir şölen sunan doğal yapılar, fotoğraf çekimi için çok tercih edilir.

Gediz Nehri'nin aşındırmaları sonucu oluşan vadi, pek çok göle de ev sahipliği yapar. Deprem faylarının açtığı çatlakların içine dolan sular görselliği ile çok etkiliyor.

Taşyaran Vadisi içerisinde, Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'da bulunuyor. Burada piknik alanları, seyir terası, gözlem kulesi, çay kahve içilecek yerler bulabilirsiniz.

UŞAK'IN NESİ MEŞHUR? UŞAK'TA NE YENİR?

Ispanaklı veya peynirli döndürme böreği

Uşak yöresi tarifi ile tarhana çorbası

Mercimek ve bulgurun eşsiz uyumu ile Alacatene

Uşak usulü muska böreği

Özel kalıbı ile demir tatlısı

Baklava unu ile yapılan cendere tatlısı

Çay vaktinin vazgeçilmezi gül peksimeti

Ayrıca, Uşak'ta dünyaca ünlü Eşme kilimi de çok ilgi görüyor.

UŞAK'TA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELER?

Cirit Festivalleri

Tasarım ve Teknoloji Festivali

Yörük Şenliği

Kanyon Ekstrem Festivali

Ulubey Kanyon Kültür Ve Turizm Festivali

Uluslararası Eşme Kilim Festivali

Uşak Drift Festivali

UŞAKLI ÜNLÜLER KİMLER?

Prof. Dr. Siyami Ersek/ Türkiye'de ilk kalp naklini gerçekleştiren doktor

Cengiz Küçükayvaz / Sinema ve tiyatro oyuncusu

İskender Pala / Edebiyatçı ve subay

Halit Ziya Uşaklıgil / Türk roman ve öykü yazarı

Ömer Bedrettin Uşaklı / Şair

Besim Atalay / Türk dilbilimci, yazar

Tevfik Oktay Kabakçıoğlu/ Astronomide doktora yapan ilk Türk bilim insanı

Emre Mor / Olympiakos FC