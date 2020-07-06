Ünlü ressam Emire Dilara Can yeni sergisi için gün sayıyor.

Ülkemizin genç ressamlarından Emire Dilara Can, modern esintilerle kendi yorumunu katarakçalıştığı resimlerini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Her bir resmi için aylarca yoğun bir çalışma sürecine girdiğini belirten genç ressam; "Ülkemiz kadınlarını sanat alanında daha fazla görmek temennisiyle yola çıktım." İfadelerini kullandı.

Ağustos ayında gerçekleşmesi planlanan sergi, koronavirüs önlemler kapsamında gerçekleştirilecek.