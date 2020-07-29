Ünlü Modacı Rabia Yalçın'ın Yeni Markası R4 Moda Online Satışa Başladı

Uluslararası tasarımcı Rabia Yalçın hazırladığı kapsül koleksiyonlar ile online satışa giriş yaptı. r4moda.com sitesinin açılışını yapan Yalçın, haute couture alanında gösterdiği başarıyı R4 markası ile dünyadaki diğer kadınlara da ulaştırmayı hedefliyor.

29.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:18

Rabia Yalçın, 1996 yılından beri kişiye özel tasarımlar yapan markasıyla ülkemizi ulusal ve uluslararası mecralarda temsil ediyor. Daha geniş kitlelere markasını ulaştırmak için r4moda.com adresinden hazır giyim alanında da hizmet vermeye başladı.

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Şık olduğu kadar rahat, sürekli yenilenen koleksiyonlar

Yalçın hazır giyime geçiş serüvenini "R4'ün sahip olduğu özgün tasarımlarla, 'ezber bozan' koleksiyonlarla sektöre yepyeni bir soluk katacağına inanıyorum. Spor, şık, gündelik ve iş hayatına uygun, sık sık değişen, mutlu eden koleksiyonlarla kadınlarımıza hitap ediyor R4. Daha çok genç iş kadınlarına yönelik, şık aynı zamanda rahatlıktan ödün vermeyen bir çizgi sunuyor." sözleriyle özetledi.

Koleksiyonda yer alan parçalar r4moda.com ile online satış sitelerinde müşterilerin ilgi ve beğenisine sunuldu.