Ünlü çiftin çocuğunun adı belli oldu

Heyecanlarının her geçen gün arttığını ifade eden Sarıkabadayı, "Artık doğuma bir ay kaldı. Gerçekten heyecan dorukta, bebeğimizi kucağımza almak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Oğlumuzun adı Hasan olacak" diyerek sözlerini noktaladı.









