Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler açılacak? Hangi üniversiteler online devam edecek?

Mart ayından beri deonline olan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde online olarak devam edecek mi? Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversiteler online olacak? Hangi üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bakanlığın yaptığı açıklama;

'2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesininönerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDECEK?

Marmara Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Batman Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Konu ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç; 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' dedi.