Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 yılı üniversiteler online mı olacak? YÖK açıkladı!

2020 üniversitelerin öğretim yılı takvimi araştırılıyor. Binlerce öğrenci üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyor. YÖK Başkanı Yekta Sarç ise konuyla ilgili olarak açıklama yaparak 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için Ekim ayını işaret etmişti.Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler, okullarının açılmasını beklerken, YÖK Başkanı Yekta Saraç, 'YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.' ifadelerini kullarak 1 Ekim'i işaret etti. Diğer yandan bazı yükseköğretim kurumu da 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uzaktan eğitimi tercih etti.

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM ONLİNE MI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın yazısında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda ise gerekli önlemler alınarak uygulanması tavsiye edildi.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'IN AÇIKLAMASI

Saraç, Twitter'dan üniversitelerin açılış tarihine yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada, ''YÖK olarak, bugün itibariyle üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkân tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesile ile getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz Aileleri tarafından bizlere emanet edilen sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelin sağlığının karar süreçlerimizde en fazla dikkat ettiğimiz husus olduğunun altını çizmek isteriz" ifadelerini kullandı.