Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

YKS sınavı TYT, AYT ve YDT olarak 27 - 28 Haziran'da üç oturum şeklinde gerçekleşti. Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair net bir bilgi olmasa da üniversite tercih işlemlerinin yapılacağı tarihler belli oldu. YKS tercihi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün Twitter üzerinden yaptığı açıklama doğrultusunda YKS tercihleri 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Üniversite okuyabilmek adında YKs sınavına giren binlerce öğrenci YKS sonuçlarını ve tercih kılavuzunu sorguluyor. Buna göre ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu 21 Temmuz Salı günü içerisinde yayımlayacak.

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ışığında, http://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gitmek istediğiniz okulların tercihini yapabileceksiniz.