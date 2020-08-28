Üniversite kayıt tarihleri uzatıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yükseköğretim kurumlarına şahsen başvuracak adayların 5 Eylül'e, elektronik kayıt (e-kayıt) olacak adayların ise 6 Eylül'e kadar kayıt işlemlerini yaptırabileceği bildirildi.

28.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:09

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yükseköğretim kurumlarına şahsen başvuracak adayların 5 Eylül'e, elektronik kayıt (e-kayıt) olacak adayların ise 6 Eylül'e kadar kayıt işlemlerini yaptırabileceği bildirildi.

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Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, YÖK'ün, öğrenciler tarafından Başkanlığa iletilen talepler doğrultusunda 2020-YKS kayıt tarihlerinin, "öğrencilerin lehine olacak şekilde" uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adayların 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'a kadar kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır." bilgisine yer verildi.

Daha önce, yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen kayıt işlemlerinin 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtların ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacağı duyurulmuştu.