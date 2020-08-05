Umut Partisi kuruldu! Umut Partisi kurucuları, genel başkanı kim?

Umut Partisi, emeklilikte yaşa takılanlardan oluşan bir grup tarafından kuruldu. İçişleri Bakanlığı'na ilk başvurularını 14 Nisan günü gerçekleştirdiler. Çalışmalara başlayan partililer, 6 milyonu aşkın emeklilikte yaşa takılanların sesi olmaya hazırlanıyor. Umut Partisi yöneticileri kim?

UMUT PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİM?

Yeni kuran partiler arasına Umut Partisi'de girdi. Partinin genel başkanı açıklamalarda bulunarak yol haritalarını, vatandaş adına yapmak istediklerini dile getirdi. Umut Partisi'nin Genel Başkanı ise Abdülkadir Bozkurt olarak belirlendi.

UMUT PARTİSİ'Nİ KİM KURDU?

14 Nisan günü İçişleri Bakanlığı'na ilk başvurularını yapan parti yöneticileri, faaliyete resmen başlamış oldu. Partililer, siyasette de eş zamanlı mücadele yürüteceklerini belirttiler. Parti, emeklilikte yaşa takılanlar tarafından kuruldu.

UMUT PARTİSİ KURUCULARI KİM?

Emeklilikte yaşa takılanların oluşturdsuğu parti Genel Başkanı Abdülkadir Bozkurt, bir hak arayışı mücadelesini siyasette taşıdıklarını bildirdi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Bozkurt, parti kurucularının mağduriyet yaşayan EYT'lilerden oluştuğunu söyledi. Haksızlığa uğramış tüm vatandaşların sesi olacaklarını da söyleyen Bozkurt, "Kamu yönetiminde ciddi revizyona gidilecektir. Gereksiz kamu harcamaları kısıtlanacaktır. En küçük kadrodan en büyük makamlara kadar liyakat esas alınacaktır. Torpil ve adam kayırmaca kesinlikle yapılmayacaktır. Kamuda etik ilkeler belirlenecektir. İşte bu ve benzeri sebeplerle Umut Partisi'ni kurduk" dedi.

Umut Partisi kurucuları şimdiden merak konusu oldu ancak, faaliyetlerine henüz başlayan parti kurucuları hakkında net bir bilgi bulunmuyor.