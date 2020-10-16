Umudum Olur Musun Derneği'nden Manisalı öğrencilere tablet bağışı

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, durumu olmayan öğrencilere yönelik başlattıkları tablet kampanyasına ilişkin dikkat çeken bir olayı paylaştı.

Kampanyayı internette görüp kendisine ulaşan Umudum Olur Musun Derneği Başkanı Erdoğan Uludağ ile telefon görüşmesini aktaran Özmen, Uludağ'ın öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla 25 tablet desteğinde bulunacağını söyledi.

Twitter hesabından diyaloğu anlatan Mevlüt Özmen, şu paylaşımlarda bulundu: