Siyasi hayatına MHP ile başlayan, İYİ Parti ile devam eden Ümit Özdağ yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor. Peki, Ümit Özdağ kimdir, nereli? Ümit Özdağ ne dedi?

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ 3 Mart 1961 yılında Tokyo, Japonya'da dünyaya gelmiştir. Türk siyasal bilimleri profesörü, siyasetçi ve yazardır.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı.

1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı.

Mahkeme kararıyla yeniden MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi.

14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. 9 Nisan 2016'da MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

MHP'den ihraç edilmişti

20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özdağ, 15 Kasım 2016 tarihinde partiden ihraç edildi.

Ümit Özdağ'ın, Alp adlı 3 yaşında bir oğlu vardır.

27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili adayıdır.

Ümit Özdağ, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEDİ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, bir televizyon programına katılmıştı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden Özdağ, Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Buğra Özdar "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış"

"Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cü ise, bu arada FETÖ ile ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım" ifadelerini kullandı.