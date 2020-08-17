Ülke bayrakları | Dünyadaki tüm ülkelerin bayrak resimleri - Hangi bayrak hangi ülkeye aittir?

Her ülkenin kendine özel milli bayrağı vardır. Bazı bayraklarda simge, logo yer alabilirken bazılarında ise sadece renk çeşitleri yer alıyor. Mesela bizim bayrağımızda Ay-Yıldız simgeleri mevcuttur. Bizim bayrağımızın arka planı kırmızı renktir. Bu şekilde diğer ülkelerin de kendi bayrakları vardır. Bayraklarda yer alan simgeler genellikle o ülkenin sembolü demektir.

Daha önceden dünyada kaç ülke var, isimleri nelerdir hepsini size yazmıştık. Şimdi ise bu ülkelerin bayrak resimlerini paylaşacağız.

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BAYRAK NEDİR?

Bayrak, bir ülkeyi veya kurumu temsil eden renkli kumaşa verilen isimdir. Genellikle uzun bir sopa ya da direğin ucunda salınırlar. Her ülkenin kendisine özel bağımsızlığını simgeleyen bir bayrağı bulunmaktadır. Birkaç istisna ülke dışında genellikle tüm ülkelerin bayrağı dikdörtgen şeklindedir.

ÜLKE BAYRAKLARI

Alfabetik sıraya göre ülke bayraklarının resimleri aşağıdaki gibidir.

A Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları:

Abhazya

Afganistan

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri

Andorra

Angola

Arnavutluk

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

B Harfi İle Başlayan Ülkelerin Bayrakları: