Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: (Yeni Kömürhan Köprüsü) İnşallah 15 Aralık...
30.09.2020 15:43 | Güncelleme: 30.09.2020 15:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Yeni Kömürhan Köprüsü) İnşallah 15 Aralık 2020'de Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizle beraber bu köprüyü milletimizin hizmetine açacağız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Yeni Kömürhan Köprüsü) İnşallah 15 Aralık 2020'de Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizle beraber bu köprüyü milletimizin hizmetine açacağız."