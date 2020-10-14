Ukrayna - İspanya UEFA Uluslar Ligi 4. grup maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Gruptaki puan durumu nasıl? Maç sonucu!

UEFA Uluslar Ligi heyecanla takip ediliyor. Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada birçok takım bir üst tura çıkmak için mücadele veriyor. Peki Ukrayna - İspanya maç sonucu kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı?

UKRAYNA - İSPANYA MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

13 Ekim Salı akşam saat 21:45'de oynanan Ukrayna - İspanya maçının sonucu 1-0 bitmiştir. Yani maçta Ukrayna, İspanya'yı 1-0 mağlup etmiştir.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçın Ukrayna adına tek golünü 76. dakikada "Viktor Tsihankov" kaydetmiştir.

UEFA ULUSLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

İspanya : 7 puan

Almanya : 6 puan

Ukrayna : 6 puan

İsviçre: 2 puan