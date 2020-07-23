Uganda'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
23.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:41
Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
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Uganda Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Henry Mwebesa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başka rahatsızlıkları da bulunan 34 yaşındaki Ugandalı kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Mwebesa, söz konusu kadının daha önce zatürre tedavisi gördüğünü ifade ederek, "Tedaviden sonra durumu kötüleşince Kovid-19 olduğu anlaşıldı ve hemen karantinaya alındı." dedi.
Ülkede şimdiye kadar 1079 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.