UEFA şampiyonlar ligi takımları kimler? Hangi takımlar UEFA şampiyonlar liginde yarışacak? Şampiyonlar ligi final maçı ne zaman?

Devler Ligi yarı final eşleşmesinde Fransız ekibi Paris Saint Germain, Alman temsilcisi RB Leipzig'i 3-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

PSG HANGİ TAKIMI MAĞLUP ETTİ?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Alman ekibi Leipzig ile Fransa'nın PSG takımı karşılaştı.

İlk defa son 4'e kalan Leipzig ile organizasyondaki en iyi derecesi olan yarı finale 1995'ten sonra bir kez daha çıkan PSG arasındaki maç, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynandı.

Neymar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Di Maria fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0'lık PSG üstünlüğü ile sona erdi.



