Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi

UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.

23.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:50

UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi.

Burak Yılmaz'dan indirim haberlerine tepki: Öyle bir insan değilim
G.Saray'a denenmek için gelen genç futbolcu, Antalya'da mahsur kaldı
UEFA, liglerin bitirilmesini istediği tarihi federasyonlara iletti

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'de 2021'de yapılması planlanan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yine aynı ülkede 6-31 Temmuz 2022'de yapılacağı duyuruldu.

Kararın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesi üzerine alındığı belirtildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yaptığı açıklamada, "EURO 2020'nin 2021'e erteleme kararı aldığımızdan beri bunun Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'na olabilecek etkilerini düşünüyoruz. Kadın futbolunun yükselmesine olan bağlılığımızla beraber bütün seçenekleri dikkatli bir şekilde inceledik. Şampiyonayı erteleyerek oynandığı yaz döneminin tek büyük futbol turnuvası olmasını sağladık." ifadelerini kullandı.