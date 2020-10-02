UEFA Avrupa Ligi Sivasspor'un rakipleri kimler oldu? Sivasspor hangi grupta yer alıyor? Rakipleri hangi takımlardır?

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde I grubuna düştü. Diğer gruplara göre nispeten biraz daha kolay takımlar gelen I grubunun takımları neler çok merak ediliyor. Peki Sivasspor'un rakipleri kimlerdir? Hangi grupta yer alacak?

SİVASSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ GRUPTAKİ RAKİPLERİ KİMLER?

Temsilcimiz Sivasspor çekilen kuranın ardından I grubunda yer aldı. I grubunda Villarreal (İspanya), Karabağ (Azerbaycan), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Demir Grup Sivasspor takımları yer almaktadır.

I GRUBUNDA KİMLER VAR?

- Villarreal (İspanya)

- Karabağ (Azerbaycan)

- Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

- Demir Grup Sivasspor (Türkiye)

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları 22 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. 10 Aralık 2020 'de ise grup maçları sona erecektir. 12 gruptan ilk 2 takım yani 24 takım doğrudan son 32'ye yükselecek. Ayrıca şampiyonlar liginin grup 3. leri de son 32'ye gelecek.