UEFA Avrupa Ligi saat kaçta hangi, kanalda? Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? Sivasspor'un muhtemel rakipleri kim? UEFA kura 1. 2. 3. 4. torbalar
Galatasaray, Rangers'e 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Yoluna devam eden Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimine bugün katılacak. Peki, Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? Sivasspor'un muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi saat kaçta hangi, kanalda?
Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor'u rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi saat kaçta hangi, kanalda? Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? Sivasspor'un muhtemel rakipleri kim?
UEFA AVRUPA LİGİ SAAT KAÇTA HANGİ, KANALDA?
Kura Çekimi UEFA Avrupa Ligi, 02 10 2020 günü, beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak. UEFA kura çekimi 14:00'te başlayacak.
SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Sivasspor 1. 2. ve 3. torba takımlarıyla eşleşecek.
1. TORBA
Arsenal
Tottenham
Roma
Napoli
Benfica
Bayer Leverkusen
Villarreal
CSKA Moskova
Braga
Gent
PSV Eindhoven
Celtic
2. TORBA
Dinamo Zagreb
Sparta Prag
Slavia Prag
Ludogorets
Young Boys
Kızılyıldız
Rapid Wien
Leicester City
Karabağ
PAOK
Standard Liege
Real Sociedad
3. TORBA
Granada
Alkmaar
Feyenoord
AEK
Maccabi Tel Aviv
Rangers
CFR Cluj
Molde
Hoffenheim
LASK
Hapoel Beer-Sheva
AC Milan
4. TORBA
Zorya Luhansk
Nice
Lille
NK Rijeka
Dundalk
Lech Poznan
Royal Antwerp
Slovan Liberec
SİVASSPOR
CSKA Sofia
Wolfsberger
Omonia
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Avrupa Ligi'nde perde 22 Ekim'de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar grup aşamalarının tamamlanması planlanıyor.
• 1. Hafta: 22 Ekim
• 2. Hafta: 29 Ekim
• 3. Hafta: 5 Kasım
• 4. Hafta: 26 Kasım
• 5. Hafta: 3 Aralık
• 6. Hafta: 10 Aralık