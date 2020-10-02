UEFA Avrupa Ligi K grubunda hangi takımlar var? 2020-2021 sezonu Avrupa Ligi K grubunun takımları neler?

Avrupa Ligi'nde takımların grupları için kuralar çekildi. Buna göre toplam 48 takım 4'erli gruplar halinde 12 grupta yer alacaktır. Peki bu gruplardan K grubunda hangi takımlar var şimdi ona göz atalım.

2020-2021 SEZONU UEFA AVRUPA LİGİ K GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

- CSKA Moskova (Rusya)

- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

- Feyenoord (Hollanda)

- Wolfsberger (Avusturya)

K GRUBU MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi ilk grup maçları 22 Ekim'de oynanacaktır. 10 Aralık tarihinde ise grup maçları sona erecektir.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2020-2021 UEFA final maçı Polonya'nın Gdansk şehrinde yer alan PGE Arena Gdansk stadyumunda oynanacaktır. Final maçı 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

TEMSİLCİMİZ SİVASSPOR HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

Temsilcimiz Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde I grubunda yer almaktadır. Rakipleri Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımlarıdır.

UEFA AVRUPA LİGİ TÜM GRUPLAR

A GRUBU : Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofya

B GRUBU : Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

C GRUBU : Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, Nice

D GRUBU : Benfica, Standard Liege, Rangers, Lech Poznan

E GRUBU : PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia

F GRUBU : Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

G GRUBU : Braga, Leicester City, AEK, Zorya

H GRUBU : Celtic, Sparta Prag, Milan, Lille

I GRUBU : Villarreal, Karabağ, Maccabi Tel-Aviv, Demir Grup Sivasspor

J GRUBU : Tottenham, Ludogorets, LASK, Antwerp

K GRUBU : CSKA Moskova, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberger

L GRUBU : Gent, Kızılyıldız, Hoffenheim, Slovan Liberec