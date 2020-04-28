Salgınla mücadele kapsamında başlatılan ücretsiz maske dağıtımı e devlet başvurusu ve SMS onayı ile eczanelerden yapılıyordu. Son yapılan uygulama değişikliği ile ücretsiz maske dağıtımında birtakım farklıklara gidildi. Peki, Ücretsiz maskeler nereden alınır? Ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske almak için nereye başvurulur? SSK'lı olanlar nasıl maske alacak?

SSK'LI ÇALIŞANLAR MASKELERİNİ İŞ YERLERİNDEN TEMİN EDECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar e devlet üzerinden (https://basvuru.turkiye.gov.tr/) ücretsiz maske başvurularını yapabilirler. Başvuru işleminde yapılması gerekenler:

İlk olarak https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapınız.

E Devlet ücretsiz maske başvuru formunda istenilen

Kimlik Bilgileri

Ad

Soyad

Aile Bilgileri

İletişim Bilgileri

Cep Telefonu

Adres

Güvenlik Sorusu

Bölümlerini doğru şekilde doldurup kullanım şartlarını kabul ettikten sonra "MASKE SİPARİŞİ VER" butonuna tıklayınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra ücretsiz maske siparişi işleminiz tamamlanmış olacaktır.

AİLEDEN BAŞKA KİŞİLER İÇİN ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞİ VEREBİLİR MİYİM?

E devlet ücretsiz maske başvuru ekranında yer alan "Aile Bilgileri/ Aile Bireyi Ekle" bölümünden aile bireyleri için maske başvurusu yapabilirsiniz.

KAÇ ADET MASKE ALMA HAKKIMIZ VAR?

E Devlet ücretsiz maske uygulaması üzerinden 3 katlı 5 Adet Cerrahi Maske alma hakkı mevcuttur.

KİMLER ÜCRETSİZ MASKE ALABİLİR?

Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz.

BİR KİŞİYE HAFTALIK 5 MASKE

Maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek. Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskelerle ilgili yaş şartı da getirildi.

ÜCRETSİZ MASKE KODU NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske kodu Sağlık bakanlığı telefonunuza gönderilmektedir. SMS geldikten sonra kodunuzla eczaneden maskenizi alabilirsiniz.

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