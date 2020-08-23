UCL Final nedir? UCL Final takımları kimler? UEFA Şampiyonlar Ligi finali kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği tarafından düzenlenmektedir. İlk olarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak başlamıştır. 1955-1992 yılları arasında bu isimle anılmıştır, daha sonra formatı ve adı yenilenmiştir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ EN BAŞARILI TAKIMI HANGİSİ?

Real Madrid, 13 kez şampiyon olan takımdır.

UCL FINAL NEDİR? UCL FINAL TAKIMLARI KİMLER?

23 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşecek olan Şampiyonlar Ligi Finali'nde Paris Saint-Germain ve Bayern Münih karşılaşmasını izleyeceğiz.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirlenecek. Toplamda UEFA'ya üye 55 ülkeden 77, 78 veya 79 takım katılır. Bu sene 28. final karşılaşmasını izleyeceğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ile 2020 şampiyonu belirlenecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ KAÇTA, NE ZAMAN?

Paris Saint-Germain ve Bayern Münih karşılaşmasını izleyeceğimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 23 Ağustos Pazar günü yani bugün saat 22.00'da oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE?

2019-2020 Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanması gündeme gelmişti. Fakat, yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle, finalin seyircisiz olacak şekilde Lizbon'da oynanması kararlaştırıldı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve yarı finali Portekiz'de oynanmştı.

PARIS SAINT GERMAIN KADRO 2020 AYRINTILI

Alphonse Areola - Kaleci

27 Şubat 1993 (27)

Keylor Navas - Kaleci

15 Ara 1986 (33)

Sergio Rico - Kaleci

1 Eyl 1993 (26)

Marcin Bulka -Kaleci

4 Eki 1999 (20)

Denis Franchi - Kaleci

22 Eki 2002 (17)

Garissone Innocent - Kaleci

16 Nis 2000 (20)

Marquinhos - Stoper

14 May 1994 (26)

Presnel Kimpembe - Stoper

13 Ağu 1995 (25)

Abdou Diallo - Stoper

4 May 1996 (24)

Thiago Silva - Stoper

22 Eyl 1984 (35)

Loïc Mbe Soh - Stoper

13 Haz 2001 (19)

Timothée Pembélé- Stoper

9 Eyl 2002 (17)

El Chadaille Bitshiabu - Stoper

16 May 2005 (15)

Juan Bernat - Sol Bek

1 Mar 1993 (27)

Layvin Kurzawa - Sol Bek

4 Eyl 1992 (27)

Mitchel Bakker - Sol Bek

20 Haz 2000 (20)

Thilo Kehrer - Sağ Bek

21 Eyl 1996 (23)

Colin Dagba - Sağ Bek

6 Eyl 1998 (21)

Édouard Michut - Orta Saha

4 Mar 2003 (17)

Idrissa Gueye - Önlibero

26 Eyl 1989 (30)

Leandro Paredes

Önlibero

29 Haz 1994 (26)

Abdoulaye Kamara - Önlibero

6 Kas 2004 (15)

Marco Verratti - Merkez orta saha

5 Kas 1992 (27)

Ander Herrera - Merkez orta saha

14 Ağu 1989 (31)

Kays Ruiz-Atil - Merkez orta saha

26 Ağu 2002 (17)

Xavi Simons - Merkez orta saha

21 Nis 2003 (17)

Julian Draxler - On Numara

20 Eyl 1993 (26)

Neymar - Sol Kanat

5 Şub 1992 (28)

Jesé - Sol Kanat

26 Şub 1993 (27)

Ángel Di María - Sağ Kanat

14 Şub 1988 (32)

Pablo Sarabia - Sağ Kanat

11 May 1992 (28)

Kylian Mbappe - Santrafor

20 Ara 1998 (21)

Mauro Icardi - Santrafor

19 Şub 1993 (27)

Eric Maxim Choupo-Moting - Santrafor

23 Mar 1989 (31)

Arnaud Kalimuendo - Santrafor

20 Oca 2002 (18)

Kenny Nagera - Santrafor

BAYERN MÜNİH KADRO 2020 AYRINTILI

Manuel Neuer - Kaleci

27 Mar 1986 (34)

Alexander Nübel - Kaleci

30 Eyl 1996 (23)

Sven Ulreich - Kaleci

3 Ağu 1988 (32)

Ron-Thorben Hoffmann - Kaleci

4 Nis 1999 (21)

Lucas Hernández - Stoper

14 Şub 1996 (24)

Niklas Süle - Stoper

3 Eyl 1995 (24)

Jérôme Boateng - Stoper

3 Eyl 1988 (31)

Tanguy Nianzou - Stoper

7 Haz 2002 (18)

David Alaba -Sol Bek

24 Haz 1992 (28)

Alphonso Davies - Sol Bek

2 Kas 2000 (19)

Benjamin Pavard - Sağ Bek

28 Mar 1996 (24)

Álvaro Odriozola - Sağ Bek

14 Ara 1995 (24)

Joshua Kimmich - Önlibero

8 Şub 1995 (25)

Javi Martínez - Önlibero

2 Eyl 1988 (31)

Adrian Fein - Önlibero

18 Mar 1999 (21)

Leon Goretzka - Merkez orta saha

6 Şub 1995 (25)

Thiago - Merkez orta saha

11 Nis 1991 (29)

Corentin Tolisso - Merkez orta saha

3 Ağu 1994 (26)

Michaël Cuisance - Merkez orta saha

16 Ağu 1999 (21)

Philippe Coutinho - On Numara

12 Haz 1992 (28)

Leroy Sané - Sol Kanat

11 Oca 1996 (24)

Kingsley Coman - Sol Kanat

13 Haz 1996 (24)

Ivan Perisic - Sol Kanat

2 Şub 1989 (31)

Oliver Batista Meier - Sol Kanat

16 Şub 2001 (19)

Serge Gnabry - Sağ Kanat

14 Tem 1995 (25)

Leon Dajaku - Sağ Kanat

12 Nis 2001 (19)

Thomas Müller - Forvet Arkası

13 Eyl 1989 (30)

Robert Lewandowski - Santrafor

21 Ağu 1988 (32)

Joshua Zirkzee - Santrafor

22 May 2001 (19)

Fiete Arp - Santrafor

6 Oca 2000 (20)