Üç ülkenin de sahip çıkmadığı, botta sıkışan göçmenin akıbeti ne oldu?

Göçmenler için faaliyet yürüten Sea Watch, iki haftadan uzun süredir Libya açıklarında yarı batmış durumdaki botta sürüklenen göçmen için üç ülkeye bildiride bulundu. Fakat, ilk olarak 29 Haziran'da farkedilen ve müdahale edilmeyen şahsın cansız bedeni birçok kesimden tepkiye neden oldu.

GÖÇMENİN AKIBETİ NE OLDU?

Sea Watch, hava aracı Seabird tarafından tespit edilen cansız bedenler ilgili olarak Libya, İtalya ve Malta ile temasa geçti. Örgütün açıklamasına göre, aradan geçen 2 hafta boyunca cansız bedenin hala denizde sürüklenmekte olduğu belirlendi ve bu 3 ülkeye 4 kez bildirimde bulunuldu. Ancak cansız bedenin denizden alınarak ölüm koşullarının belirlenmesi talebine 3 ülkeden de yanıt gelmedi. Örgüt, adamın kim olduğu ve nereden geldiğinin bilinmediğini belirtti ve aynı botta hayatını kaybeden başka insanların da olabileceğini vurguladı.

CANSIZ BEDENİN DENİZDEN KURTARILMASI BEKLENİYOR

Sea Watch ekibi, "İnsanların Akdeniz'i geçerken ölmesi, Avrupa'nın etrafına kale inşa etmesinin bir sonucudur. Bir de cansız bedenin denizden alınmadığı, kimlikleri belirlenmediği, yakınlarına haber verilmediği zaman AB'nin kalan son haysiyet parçası da bu insanlarla birlikte Akdeniz'de boğulmuş demektir" şeklinde bir açıklama yaptı.

Aralarında Katolik Kilisesi'ne bağlı Caritas vakfının da yer aldığı yardım kuruluşları da cansız bedenin denizden alınması, kimliğinin tespit edilmesi ve yakınlarına haber verilmesi çağrısı yaptı.

DÖRT KEZ ALARM VERİLDİ, ÜLKELER ALARMI GÖRMEZDEN GELDİ

Caritas sosyal medyada yayımladığı mesajında, "Libya açıklarında iki haftadır denizde bir cansız beden var. Kimse ona insana layık bir mezar vermek istemiyor. Seabird tarafından 4 kez görüldü ve 4 kez alarm verildi. Ama İtalya, Libya ve Malta sahil güvenlikleri bu alarmları görmezden geldi. Göçmenin cansız bedeni hala suda sürükleniyor" dedi.

"TARTIŞMALAR AHLAK DIŞI VE TİKSİNDİRİCİ"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de bu gibi olaylardan, denizde göçmenlere yardım için çalışanlara karşı çıkanların da sorumlu olduğunu söyledi. Filippo Grandi La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta, "Sea Watch tarafından dağıtılan bu trajik bot enkazı fotoğrafı, denizde hayat kurtarma çalışmalarıyla ilgili tartışmaları bir kez daha ahlak dışı ve tiksindirici kılıyor" diye konuştu.

TRAJEDİNİN YENİ SEMBOLÜ

La Repubblica haberi, göç krizinde son yıllarda sembole dönüşen diğer fotoğraflarla birlikte yayımladı. Bu sembol fotoğraflar arasında, 2015'te Bodrum kıyılarına cansız bedeni vuran Suriyeli bebek Alan Kurdi'nin görüntüsü de yer aldı. Ansa haber ajansı da botta sıkışmış cansız bedenin görüntüsünü "göç trajedilerinin yeni sembol fotoğrafı" diye niteledi.