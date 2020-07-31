Kurban pazarında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Tuzla'da kurban pazarındaki iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
31.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:14
Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.
Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı.
Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.