Kurban pazarında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Tuzla'da kurban pazarındaki iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

31.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:14

Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.

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Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı.

Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.