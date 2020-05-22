Tütün Bazlı Covid-19 Aşısı İlk Testlerden Başarı ile Geçti

Son zamanlarda ana gündemimizi oluşturan yeni tip koronavirüs için aşı ve ilaç geliştirmeleri tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir dayanışma ve hız ile sürdürülürken pek çok kurumun zamana karşı verilen bu yarışa dahil olduğunu gördük. British American Tobacco tarafından geliştirilen tütün bazlı Covid-19 aşısı ilk testleri başarı ile tamamladı. İşte merak edilen detaylar!



Tütün Bazlı Covid-19 Aşısı İşe Yarıyor mu?



British American Tobacco tarafından yapılan açıklamaya göre Covid-19 ile mücadele etmesi için geliştirilen aşıda ilk testler olumlu sonuçlar verdi. Aşı adayının insanlı klinik deneyleri için ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayı beklenirken tütün bazlı aşının detayları pek çok kişi tarafından merak edildi.



British American Tobacco ve Kentucky BioProcesing iş birliği ile geliştirilen aşı hakkında şu açıklama yapıldı:



"KBP ticari bir operasyon olsa da amaç, Covid-19 aşı çalışmalarının kâr amacı gütmeden yapılmasıdır. Geliştirilen aşı, geleneksel aşı üretim teknolojisine göre çeşitli avantajlara sahip olan BAT'ın tescilli, hızlı büyüyen tütün bitkisi teknolojisini kullanmaktadır."



Söz konusu aşının onay almasının ardından Haziran 2020 döneminde insanlı klinik testlere başlaması bekleniyor. Peki siz geliştirilen bu aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.