Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A uydusu ne işe yarar, özellikleri neler?

Türksat 5A uydusunun, yeni frekans hakları için uzaya gönderilmesine az bir süre kaldı. Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim çalışmaları Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde gerçekleştirildi. Türksat 5A uydusu, 2 Ekim'de teslim alınacak. Peki, Türksat 5A ne zaman fırlatılacak?

TÜRKSAT 5A UYDUSU NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Yapılan çalışmaların neticesinde Türkiye'nin beşinci nesil haebrleşme uydusu Türksat 5A uydusu 2 Ekim'de teslim alınıp, 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak. 5B'nin ise 2021'de uzaya gönderilmesi planlanıyor.

TÜRKSAT 5A UYDUSU NE İŞE YARAR?

Uydu, en kaliteli ve yüksek teknoloji ile 2020'de, Türksat üzerinden bu bölgeye, Dünya'ya hizmet vermeyi amaçlıyor. Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen uydu, TAI 'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj , Entegrasyon ve Test ( UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile işbirliğiyle sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur.

TÜRKSAT 5A ÖZELLİKLERİ

Uydu, 12 kilowatt elektrik güç birimiyle çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflendi. Roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.