Türkiye yollara düştü: 2 milyonluk corona virüs göçü yaşandı
Seyahat yasağı kalktı, Türkiye yollara düştü.
03.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:54
Seyahat yasağı kalktı, Türkiye yollara düştü. Tam iki milyon kişi Ege ve Akdeniz'e akın etti. Seyahat yasağının kalkmasıyla yurtiçinde 2 milyon kişi şehir değiştirdi.En çok tercih edilen yerler ise yaz geldiği için Ege ve Akdeniz oldu.
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
65 yaş üzerine verilen tek yönlü seyahat iznini de tam 910 bin 785 kişi aldı.
(İHA)