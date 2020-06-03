Türkiye yollara düştü: 2 milyonluk corona virüs göçü yaşandı

Seyahat yasağı kalktı, Türkiye yollara düştü. Tam iki milyon kişi Ege ve Akdeniz'e akın etti. Seyahat yasağının kalkmasıyla yurtiçinde 2 milyon kişi şehir değiştirdi.En çok tercih edilen yerler ise yaz geldiği için Ege ve Akdeniz oldu.

65 yaş üzerine verilen tek yönlü seyahat iznini de tam 910 bin 785 kişi aldı.

(İHA)