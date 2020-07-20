Türkiye'ye kafa tutamayan Yunanistan 3 ülke ile anlaşma içerisinde

Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığı anlaşmasına gitti. Yunan basını, Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki 'fırkateyn' pazarlığını manşetten bildirdi. Fırkateynlerin modernizasyonunun ABD'li şirketler tarafından 4 milyar euroya yapılacağı kaydedildi. Bir başka senaryo ise, Syros Tersanesi'nde İsrail tasarımı dört hafif savaş gemisinin yapılması.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Ayasofya kararıyla birlikte her gün Türkiye haberlerine yer veren Yunan basını, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Fransa lideri Emmanuel Macron arasındaki pazarlığı manşetten duyurdu. Haberlere göre, Atina ve Paris yönetimi son model Belharra model iki fırkateynin Fransa'dan alınmasını masaya yatırdı. İlk fırkateynin teslimatı için 2024 yılı konuşuluyor. Yunan medyası, Yunanistan'ın yaklaşık 3 milyar dolarlık proje için ekonomik darboğaz nedeniyle 300 milyon euroluk bir ödeme yapacağını da aktarıyor.

TÜRKİYE'YE KARŞI ÜSTÜNLÜK KURABİLECEKLERİNİ SANDILAR

Fırkateynlerin donanmaya katılmasıyla Türkiye karşısında teknolojik bir üstünlük kazanılacağını savunan medya, anlaşmanın negatif tarafının ise Fransa'da imal edilmesi olduğunu yazdı.

Gazetelerde yer alan bir başka önemli haber, Yunan donanmasının MEKO tipi dört fırkateynin modernizasyonunun öncelik kazanması. Haberlere göre, söz konusu fırkateynlerinin modernizasyonuna ABD'li Lockheed Martin şirketi ilgi gösteriyor. Proje tamamlandığında Yunan donanmasına dört adet yeni MMCS model fırkateyn katılmış olacak.

Yunanistan'daki Elefsina Tersanesi'nde gerçekleşecek modernizasyonunun maliyetinin ise 4 milyar euroyu bulması bekleniyor. Bir başka senaryo ise, İsrail tasarımı dört hafif savaş gemisinin Syros Tersanesi'nde yapılması.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDI

Öncesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesindeki üç operasyonla Türkiye'yi iyi bir konuma getirdiği aktarıldı. Türk ordusunun özellikle Suriye'de müttefiklerinin yalnız bırakmasına rağmen güçlü bir tepki verdiğini dile getiren haberde, Fırat Kalkanı'yla başlayan operasyon dizisinin Orta Doğu ülkesinin kuzeyinde bir kuşağın açılmasına yol açtığı vurgulandı.