Türkiye - Sırbistan futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi kapsmında Türkiye ile Sırbistan karşı karşıya geliyor. Türkiye - Sırbistan maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele Çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Türkiye - Sırbistan maçı detayları haberimizde. Uluslar Ligi fikstürü...
Türkiye - Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadeleleriyle ekrana geliyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye ve Sırbistan ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. Türkiye - Sırbistan maçı şifresiz mi? Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile mücadele edilecek. 14 Ekim 2020 Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak ve mücadele saat 21.45'de başlayacak.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ve Sırbistan'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma TRT Spor HD ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU
1- Rusya 7 puan
2- Macaristan 6 puan
3- TÜRKİYE 2 puan
4- Sırbistan 1 puan
UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür
03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1
06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0
11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1
14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan
15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya
18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye