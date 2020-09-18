Hafta sonu itibari ile Marmaris bölgesinde gerçekleşecek olan Türkiye Rallisi hakkında merak edilenler haberimizde. Canlı olarak televizyondan takip edebileceğiniz Türkiye Rallisi nedir? Türkiye Rallisi hangi kanalda? 2020 Türkiye Rallisi saat kaçta?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek olan Türkiye Rallisi, canlı olarak motor sporları ve ralli takipçileri için yayınlanacak.

TÜRKİYE RALLİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla düzenlenecek.

TÜRKİYE RALLİSİ HANGİ KANALDA?

18 Eylül itibari ile Marmaris'te gerçekleştirilecek olan Türkiye Rallisi, TRT SPOR 2 kanalından canlı olarak ekranlardaki yerini alacak.

TÜRKİYE RALLİSİ'Nİ KİM SUNUYOR?

2020 Türkiye Rallisi'ni Mehmet Sevinç'in sunumuyla ve Kaan Özşenler'in yorumlarıyla izleyeceğiz.

2020 TÜRKİYE RALLİSİ NE ZAMAN?

18, 19, 20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye Rallisi Marmaris'ten canlı yayınla ekranlarda olacak.

2020 TÜRKİYE RALLİSİ SAAT KAÇTA?

Cuma 17.00 İçmeler

Cuma 23.15 | Gün Özeti

Cumartesi 10.00 Datça 1

Cumartesi 16.00 Datça 2

Cumartesi 01.35 | Gün Özeti

Pazar 09.00 Marmaris 1

Pazar 13.00 Marmaris 2

Pazar 01.50 | Gün Özeti

WRC'NİN 5. AYAĞI OLAN TÜRKİYE RALLİSİ BAŞLIYOR

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde shakedown (deneme sürüşü) etabı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla başladı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatıyor.

Organizasyonun ilk gününde pilotlar sabah saatlerinde Asparan'daki servis alanından çıkarak Datça yolu Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisindeki shakedown etabında deneme sürüşlerini gerçekleştirdi.

Bu etapta sürücüler 4,70 kilometre katederek hem teknik hem de süratli kısımlarda araçlarını ve becerilerini test etti.

Sabah saatlerinden itibaren yarışları izlemek için bölgeye gelen yerli ve yabancı seyirciler, pilotlara destek verip fotoğraf çekti.

Yarışın tamamını temsil eden etap kısmen taşlı zemine sahip inişli ve çıkışlı bölümlerden, hem teknik hem de süratli kısımlardan oluşuyor.