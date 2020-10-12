Türkiye'nin önemli gıda üreticilerinden Arnas Agro; Pakistan ve Afganistan pazarı için Pakistanlı IMGC Global ile anlaştı

Arnas Agro tarafından üretilen zeytin, zeytinyağ, klasik ve geleneksel Türk kahvesi çeşitleri, tahin, pekmez gibi ürünlerin Pakistan ve Afganistan bölgelerinde dağıtımı için Pakistan'ın önde gelen gruplarından IMGC Global ile anlaşma yapıldı.

Yapılan bu anlaşmaya göre, Arnas Agro'nun tüm gıda ve kozmetik ürünleri bu ülkelerde pazarlanacak ve dağıtılacak, bunun yanında himalaya tuzu ve basmati prinç gibi ürünler Pakistan'dan ithal edilip Arnas Agro ve IMGC Global iş birliğinde dünya pazarına sunulacak.

İMZALAR İSTANBUL'DA ATILDI

İstanbul Novotel'de gerçekleştirilen imza töreninde taraflar Pakistan ve Türkiye arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarımıza dikkat çekerek bu noktadan hareketle her iki ülke arasındaki ticareti artırmaya yönelik daha çok çalışmanın gerekliliğini vurguladılar. IMGC Global Başkanı Amjad Rashid ve Arnas Agro Başkanı Ekrem Teymur, bu iş birliğini bölgedeki diğer ülkelere de yaymayı planladıklarını açıkladılar.

ARNAS AGRO HANGİ ÜRÜNLERİ ÜRETİYOR?

İstanbul merkezli Arnas Agro (Arnas Tarım Üretim ve Pazarlama A.Ş.) ürettiği yüksek kalitede; zeytin, zeytinyağ, klasik ve geleneksel Türk kahvesi çeşitleri, tahin, pekmez, el sabunları ve çeşitli kozmetik ürünleri üreten bir gıda üreticisidir. Balıkesir Edremit'te kurulu zeytinyağı tesisinde üretilen naturel sızma zeytinyağı THE MILL ve Riccolivo markası ile ABD, Kanada, Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Brezilya'nın da aralarında olduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor.

IMGC GLOBAL HAKKINDA

55 yıllık tecrübesi ile geniş ticari ve endüstriyel deneyime sahip olan IMGC Global Pakistan'da pek çok sektörde faaliyet gösteriyor. IMGC Global, gıda, tekstil, sinema ve prodüksiyon alanlarında yaptığı kaliteli çalışmalarla tanınıyor. Grubun yıllık cirosu, 1200'ün üzerinde çalışan gücü ile 200 milyon doların üzerindedir.