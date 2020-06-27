Türkiye'nin ilk fitness Podcast'i Definasyon yayında!

Fitness, vücut geliştirme, spor ve sağlık üzerine yayın yapan Definasyon; Apple Podcasts, Spotify ve kendi web sitesi üzerinden yayın hayatına başladı.

Yayın ilkesi olarak bilimden ayrı kalmamayı ve doğru bilginin ilgili kişiler için yayılmasını benimseyen Definasyon Podcast, ilk sezonuyla birlikte Apple Podcasts, Spotify ve Soundcloud gibi platformlarda yerini aldı.

Fitness Organizatörü Uğur Mutlu ve Atletik Performans Koçu Talha Beşir'in hazırlayıp sunduğu podcast şovunun ilk sezonunda sporlarda kırılan rekorlar, antrenman programları ve sporla teknoloji ilişkisi gibi konular ele alınırken, programın yayıncıları başta fitness ve vücut geliştirme gibi sporlara gönül vermiş kişileri hobileri doğrultusunda bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi ve de eğlendirmeyi amaçlıyor.